В ЄС працюють над виділенням Україні €18 млрд у 2023 році і €1,5 млрд щомісяця – фон дер Ляєн

Жовтень, 25 в 11:28

Європейська комісія працює над тим, щоб надати Україні у 2023 році €18 млрд допомоги, а також виділяти €1,5 млрд щомісяця до закінчення війни.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, відкриваючи Міжнародну експертну конференцію з відновлення, реконструкції та модернізації України.

Вона наголосила, що Україні потрібна термінова допомога та реабілітація, відновлення і підтримка щоденного функціонування.

Зараз дивляться

– Нам потрібна підтримка міжнародної спільноти. ЄС повинен внести свою частину. Я тісно працюю з представниками країн союзу, щоб ми могли підтримати Україну щомісяця на суму €1,5 млрд до закінчення війни та приблизно на €18 млрд у 2023 році, – додала фон дер Ляєн.

Крім того, президент Єврокомісії констатувала, що Росія цілеспрямовано руйнує українську цивільну інфраструктуру. Але вона запевнила, що Європа не допустить того, щоб такі дії окупантів паралізували Україну.

До слова, Світовий банк також повідомив, що виділяє Україні додаткові $500 млн на термінові потреби. Нова частина фінансування буде використана для підтримки основних державних послуг.