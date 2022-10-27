Октябрь, 27 в 10:45

Официальный Пекин готов работать с США, чтобы найти способы поладить на благо обеих сторон. Об этом сообщил лидер Китая Си Цзиньпин.

Он отметил, что сегодня в мире нет ни покоя, ни мира, поэтому более тесные связи и сотрудничество между государствами помогут обеспечить большую стабильность и уверенность, а также будут способствовать миру и развитию.

Си Цзиньпин добавил, что Пекин якобы готов искать правильный способ ладить друг с другом в новую эпоху на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, что принесет пользу не только Китаю и США, но и всему миру.

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Со своей стороны американский президент Джо Байден на встрече со своими военными советниками заявил, что Штаты не стремятся к конфликту с Китаем. По его словам, Си Цзиньпин знает об этом.

Также Байден добавил, что США будут продолжать поднимать ряд вопросов: от российской агрессии против Украины до изменения климата и Индо-Тихоокеанского региона.

Источник: Синьхуа