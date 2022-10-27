Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Китай готов работать с США на благо обеих сторон — Си Цзиньпин

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Джо Байден, Сі Цзіньпін
Фото: Depositphotos

Официальный Пекин готов работать с США, чтобы найти способы поладить на благо обеих сторон. Об этом сообщил лидер Китая Си Цзиньпин.

Он отметил, что сегодня в мире нет ни покоя, ни мира, поэтому более тесные связи и сотрудничество между государствами помогут обеспечить большую стабильность и уверенность, а также будут способствовать миру и развитию.

Си Цзиньпин добавил, что Пекин якобы готов искать правильный способ ладить друг с другом в новую эпоху на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, что принесет пользу не только Китаю и США, но и всему миру.

Сейчас смотрят

Со своей стороны американский президент Джо Байден на встрече со своими военными советниками заявил, что Штаты не стремятся к конфликту с Китаем. По его словам, Си Цзиньпин знает об этом.

Также Байден добавил, что США будут продолжать поднимать ряд вопросов: от российской агрессии против Украины до изменения климата и Индо-Тихоокеанского региона.

Читайте
Китай мог остановить войну в Украине, но даже не пытался - Тимоти Снайдер

Источник: Синьхуа

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка