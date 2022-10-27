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Факти / Світ

Китай готовий працювати зі США на благо обох сторін – Сі Цзіньпін

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Джо Байден, Сі Цзіньпін
Фото: Depositphotos

Офіційний Пекін готовий працювати зі США, щоб знайти способи порозумітися на благо обох сторін. Про це повідомив лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Він наголосив, що сьогодні у світі немає ні спокою, ні миру, тому тісніші зв’язки та співпраця між державами допоможуть забезпечити більшу стабільність і впевненість, а також сприятимуть миру та розвитку.

Сі Цзіньпін додав, що Пекін нібито готовий шукати правильний спосіб ладнати одне з одним у нову епоху на основі взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідного співробітництва, що принесе користь не лише Китаю та США, а й усьому світу.

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Зі свого боку американський президент Джо Байден на зустрічі зі своїми військовими радниками заявив, що Штати не прагнуть конфлікту з Китаєм. За його словами, що Сі Цзіньпін знає про це.

Також Байден додав, що США продовжуватимуть порушувати низку питань: від російської агресії проти України до зміни клімату та Індо-Тихоокеанського регіону.

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Джерело: Сіньхуа

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