Ноябрь, 09 в 21:21

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил в среду, 9 ноября, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что в ближайшее время Соединенное королевство завершит передачу украине около тысячи зенитных ракет.

В британском министерстве не уточнили, какие именно ракеты были переданы.

Там лишь сообщили, что ими можно сбивать дроны и крылатые ракеты, а также о том, что это поможет Украине в деле защиты гражданской инфраструктуры.

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Британские военные объявляли о планах дать Украине дополнительно “сотни” зенитных ракет еще в первой половине октября.

Ранее сообщалось, что Столтенберг был поражен навыками украинских военных, которые они получили за несколько недель обучения в Великобритании.