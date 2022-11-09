Британия завершает передачу около тысячи зенитных ракет Украине – Уоллес
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Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил в среду, 9 ноября, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что в ближайшее время Соединенное королевство завершит передачу украине около тысячи зенитных ракет.
В британском министерстве не уточнили, какие именно ракеты были переданы.
Там лишь сообщили, что ими можно сбивать дроны и крылатые ракеты, а также о том, что это поможет Украине в деле защиты гражданской инфраструктуры.
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Британские военные объявляли о планах дать Украине дополнительно “сотни” зенитных ракет еще в первой половине октября.
Ранее сообщалось, что Столтенберг был поражен навыками украинских военных, которые они получили за несколько недель обучения в Великобритании.