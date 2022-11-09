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Факты / Україна

Ракеты для Iris-T и бронемашины Dingo: Германия обнародовала список помощи Украине

Валентина Чорна, редактор ленты
ППО IRIS-T
Фото: Getty Images

В рамках нового пакета военной помощи Германия передала украинским бойцам дополнительную партию ракет к системе ПВО Iris-T SLM.

Об этом сообщается на сайте германского правительства. Также к новым поставкам вошли:

  • ракеты для системы SLM Iris-T;
  • 30 колесных бронемашин Dingo с усиленной противоминной защитой;
  • 18 датчиков защиты от дронов и помех (из них 14 ранее поставлены);
  • 18 разведывательных беспилотников;
  • 5 тягачей-транспортеров танков армии США M1070 Oshkosh;
  • 3 погрузчика (2 из них поставлены ранее).

Кроме этого, немецкое правительство опубликовало список готовящегося к передаче в Украину оружия, а именно:

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  • ракеты для системы SLM Iris-T,
  • 42 танковых трала для разминирования;
  • 4 мобильных/защищенных системы разминирования;
  • 4 мобильных/защищенных и дистанционно управляемых системы разминирования;
  • 5 мобильных разведывательных комплексов (на транспортных средствах).

Напомним, что 11 октября Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО Iris-T (SLM), которая значительно усилила защиту украинского неба.

По словам президента Владимира Зеленского, в рамках массированных ударов РФ система Iris-T показала себя очень хорошо.

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