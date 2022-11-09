Листопад, 09 в 21:21

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив у середу, 9 листопада, під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, що найближчим часом Сполучене королівство завершить передачу Україні близько тисячі зенітних ракет.

У британському міністерстві не уточнили, які саме ракети було передано.

Там лише повідомили, що ними можна збивати дрони та крилаті ракети, а також про те, що це допоможе Україні у справі захисту цивільної інфраструктури.

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Британські військові оголошували про плани дати Україні додатково сотні зенітних ракет ще в першій половині жовтня.

Раніше повідомлялося, що Столтенберг був вражений навичками українських військових, які вони здобули за кілька тижнів навчання у Великій Британії.