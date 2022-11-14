Ноябрь, 14 в 8:05

Российский диктатор Владимир Путин отказался от участия в саммите Большой двадцатки (G20) из-за ожидаемой критики в отношении России со стороны других государств.

Такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, было бы хорошо, если бы Путин приехал на конференцию.

Однако тогда ему пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и критикой, которую сформулировали многие страны мира. Олаф Шольц предположил, что, скорее всего, именно поэтому российского диктатора и не будет.

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В то же время, по мнению канцлера Германии, отсутствие Путина не повлияет на ход обсуждения войны России против Украины.

Мировое сообщество четко дало понять Кремлю, что военная эскалация неприемлема, поэтому должны быть сделаны шаги, в частности со стороны российских властей и президента РФ, в сторону предложений, которые позволяют установить мир.

Олаф Шольц объяснил, что именно поэтому западные страны усердно работают над формированием мнения, что международные правила должны соблюдаться, а закон должен преобладать над силой.

Напомним, саммит G20 в Индонезии продлится два дня – 15-16 ноября. Российского президента Владимира Путина на встрече не будет, его заменит глава МИД РФ Сергей Лавров.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите Большой двадцатки. Его видеообращение будет транслироваться в онлайн-формате во вторник, 15 ноября.