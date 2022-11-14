Боїться критики: Шольц про відсутність Путіна на саміті G20
Російський диктатор Володимир Путін відмовився від участі у саміті Великої двадцятки (G20) через очікувану критику Росії з боку інших держав.
Таку думку висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц. За його словами, було б добре, якби Путін приїхав на конференцію.
Однак тоді йому довелося б зіткнутися з усіма питаннями та критикою, яку сформулювали багато країн світу. Олаф Шольц припустив, що, найімовірніше, саме через це російського диктатора і не буде.
Водночас, на думку канцлера Німеччини, відсутність Путіна не вплине на перебіг обговорення війни Росії проти України.
Світова спільнота чітко дала зрозуміти Кремлю, що військова ескалація неприйнятна, тому має бути зроблено кроки, зокрема з боку російської влади і президента РФ, у бік пропозицій, які уможливлюють встановлення миру.
Олаф Шольц пояснив, що саме тому західні країни старанно працюють над формуванням думки, що міжнародних правил потрібно дотримуватися, а закон має переважати силу.
Нагадаємо, саміт G20 в Індонезії триватиме два дні – 15-16 листопада. Російського президента Володимира Путіна на зустрічі не буде, його замінить глава МЗС РФ Сергій Лавров.
Водночас президент України Володимир Зеленський братиме участь у саміті Великої двадцятки. Його відеозвернення транслюватимуть в онлайн-форматі у вівторок, 15 листопада.