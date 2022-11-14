Листопад, 14 в 8:05

Російський диктатор Володимир Путін відмовився від участі у саміті Великої двадцятки (G20) через очікувану критику Росії з боку інших держав.

Таку думку висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц. За його словами, було б добре, якби Путін приїхав на конференцію.

Однак тоді йому довелося б зіткнутися з усіма питаннями та критикою, яку сформулювали багато країн світу. Олаф Шольц припустив, що, найімовірніше, саме через це російського диктатора і не буде.

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Водночас, на думку канцлера Німеччини, відсутність Путіна не вплине на перебіг обговорення війни Росії проти України.

Світова спільнота чітко дала зрозуміти Кремлю, що військова ескалація неприйнятна, тому має бути зроблено кроки, зокрема з боку російської влади і президента РФ, у бік пропозицій, які уможливлюють встановлення миру.

Олаф Шольц пояснив, що саме тому західні країни старанно працюють над формуванням думки, що міжнародних правил потрібно дотримуватися, а закон має переважати силу.

Нагадаємо, саміт G20 в Індонезії триватиме два дні – 15-16 листопада. Російського президента Володимира Путіна на зустрічі не буде, його замінить глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Водночас президент України Володимир Зеленський братиме участь у саміті Великої двадцятки. Його відеозвернення транслюватимуть в онлайн-форматі у вівторок, 15 листопада.