Ноябрь, 13 в 22:37

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите Большой двадцатки, который пройдет 15-16 ноября в Индонезии.

Его видеообращение будут транслировать в онлайн-формате во вторник, 15 ноября.

— Уже очень активно готовимся к очень важной неделе для Украины. Дипломатической неделе. Состоится саммит Группы двадцати в Индонезии. Наша позиция будет представлена очень содержательно. Мы дадим публичные ответы на многие вопросы, которые звучат сейчас, — сказал президент в вечернем видеообращении.

Саммит Большой двадцатки – это крупнейшая международная встреча в Индо-Тихоокеанском регионе за последние три года. Мероприятие стартует на Бали во вторник, 15 ноября.

Сейчас смотрят

Российский режим будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Путин не поедет на саммит, но, вероятно, будет участвовать в нем дистанционно.