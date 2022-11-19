Более 100 зенитных пушек и радиолокационные станции: Сунак анонсировал новый пакет помощи для Украины

Ноябрь, 19 в 17:08

Великобритания продолжит предоставлять помощь Украине в борьбе против российской агрессии до тех пор, пока наша страна не достигнет мира и безопасности.

В этом заверил британский премьер Риши Сунак во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.

– Мы продолжим предоставлять помощь, пока вы давите на российские войска, пока захватчики уничтожают ваши объекты инфраструктуры и дома. В частности, Украина получит от Великобритании 120 специальных зенитных пушек. Мы будем предоставлять помощь в виде радиолокационных станций (РЛС). Также мы продолжим проводить учения для украинских военных медиков и инженеров, – сообщил он.

Британское правительство также сообщает, что Риши Сунак во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи для укрепления противовоздушной обороны Украины, чтобы помочь защитить гражданское население и критически важную инфраструктуру от массированных российских ударов.

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В него войдут системы противовоздушной обороны, которые помогут защитить гражданское население и критически важную инфраструктуру от массированных российских ударов.

Пакет стоимостью £50 млн предусматривает выделение 125 зенитных установок и технологий для противодействия иранским беспилотникам.

Риши Сунак добавил, что Великобритания поможет Украине пережить сложную зиму. Для этого выделят специальное зимнее оборудование для украинских военных.

Кроме того, Украина получит от Великобритании гуманитарную помощь более чем на 16 млн фунтов.

В целом Риши Сунак отметил, что визит в Украину – большая честь для него. Он подчеркнул, что мужество украинского народа служит вдохновением для всего мира.

Напомним, 19 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с визитом в Украину. Он уже встретился с президентом Владимиром Зеленским.