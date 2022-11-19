Понад 100 зенітних гармат і радіолокаційні станції: Сунак анонсував новий пакет допомоги для України

Листопад, 19 в 17:08

Велика Британія продовжить надавати допомогу Україні у боротьбі проти російської агресії доти, доки наша країна не досягне миру і безпеки.

У цьому запевнив британський прем’єр Ріші Сунак під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

– Ми продовжимо надавати допомогу, поки ви тиснете на російські війська, поки загарбники знищують ваші об’єкти інфраструктури і домівки. Зокрема, Україна отримає від Великої Британії 120 спеціальних зенітних гармат. Ми надаватимемо допомогу у вигляді радіолокаційних станцій (РЛС). Також ми продовжимо проводити навчання для українських військових медиків та інженерів, – повідомив він.

Британський уряд також повідомляє, що Ріші Сунак під час візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги для зміцнення протиповітряної оборони України, щоб допомогти у захисті цивільного населення та критично важливої інфраструктури від масованих російських ударів.

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Пакет вартістю £50 млн передбачає виділення 125 зенітних установок та технології для протидії іранським безпілотникам.

Ріші Сунак додав, що Велика Британія допоможе подолати Україні складну зиму. Для цього виділять спеціальне зимове обладнання для українських військових.

Крім того, Україна отримає від Великої Британії гуманітарну допомогу на понад £16 млн.

Загалом Ріші Сунак зауважив, що візит до України – велика честь для нього. Він наголосив, що мужність українського народу є натхненням для всього світу.

Нагадаємо, 19 листопада прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з візитом в Україну. Він вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.