Ноябрь, 19 в 15:31

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с официальным визитом в Киев.

Соответствующее видео встречи с главой британского правительства обнародовал президент Украины Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что с первых дней полномасштабной войны Украина и Великобритания были сильными союзниками.

Глава государства также сообщил, что во время сегодняшней встречи он обсудил с Риши Сунаком важнейшие вопросы как для обеих стран, так и для глобальной безопасности.

Напомним, 25 октября Риши Сунак официально стал новым премьер-министром Британии. В этот же день президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоназначенным премьером и пригласил его посетить Киев.

Риши Сунак пообещал, что Украина станет его первой страной, куда он, в случае избрания главой британского правительства, приедет. Однако первой страной стал Египет, куда он отправился на климатическую конференцию ООН, стартовавшую 6 ноября.

Британский премьер поддерживает нашу страну в борьбе с российским агрессором. Так, выступая на первом заседании саммита G20 на Бали, Риши Сунак заявил, что Россия должна убраться из Украины и прекратить эту варварскую войну.