Россия заключила с Ираном соглашение о производстве дронов на своей территории — The Washington Post
Россия заключила непубличное соглашение с Ираном о начале производства ударных беспилотников на территории страны-агрессора.
Об этом свидетельствуют новые разведывательные данные, полученные США и другими западными службами безопасности.
— Москва тихо достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен беспилотных самолетов с оружием на российской территории, — пишет The Washington Post.
Отмечается, что российские и иранские официальные лица завершили соглашение во время встречи в Иране в начале ноября, и две страны быстро двигаются к передаче проектов и ключевых компонентов. Это может позволить начать производство в течение нескольких месяцев.
Представитель посольства России в Вашингтоне направил журналистов в Минобороны РФ, которое не ответило на запрос о комментариях.
Миссия Ирана в ООН в Нью-Йорке в ответ на вопросы о договоренности об обмене технологиями отказалась отвечать на конкретные обвинения. Но представитель признал, что Иран и Россия “поддерживали двустороннее оборонное, научное и исследовательское сотрудничество, которое предшествовало началу украинского конфликта”.
По мнению официальных лиц, это соглашение, если оно будет полностью реализовано, означает дальнейшее углубление российско-иранского союза, уже оказавшего решающую поддержку военной кампании РФ в Украине. Приобретя собственную конвейерную линию, Россия могла бы резко увеличить свои запасы относительно недорогих, но очень разрушительных систем вооружений.
По словам официальных лиц, договоренности представляют также значительные экономические и политические выгоды для Ирана. Лидеры страны могут считать, что они избегут новых санкций, если беспилотники будут физически собраны в России.
Фото: ГУР