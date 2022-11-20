Россия заключила с Ираном соглашение о производстве дронов на своей территории — The Washington Post

Ноябрь, 19 в 22:05

Россия заключила непубличное соглашение с Ираном о начале производства ударных беспилотников на территории страны-агрессора.

Об этом свидетельствуют новые разведывательные данные, полученные США и другими западными службами безопасности.

— Москва тихо достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен беспилотных самолетов с оружием на российской территории, — пишет The Washington Post.

Отмечается, что российские и иранские официальные лица завершили соглашение во время встречи в Иране в начале ноября, и две страны быстро двигаются к передаче проектов и ключевых компонентов. Это может позволить начать производство в течение нескольких месяцев.

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Миссия Ирана в ООН в Нью-Йорке в ответ на вопросы о договоренности об обмене технологиями отказалась отвечать на конкретные обвинения. Но представитель признал, что Иран и Россия “поддерживали двустороннее оборонное, научное и исследовательское сотрудничество, которое предшествовало началу украинского конфликта”.

По мнению официальных лиц, это соглашение, если оно будет полностью реализовано, означает дальнейшее углубление российско-иранского союза, уже оказавшего решающую поддержку военной кампании РФ в Украине. Приобретя собственную конвейерную линию, Россия могла бы резко увеличить свои запасы относительно недорогих, но очень разрушительных систем вооружений.

По словам официальных лиц, договоренности представляют также значительные экономические и политические выгоды для Ирана. Лидеры страны могут считать, что они избегут новых санкций, если беспилотники будут физически собраны в России.

Фото: ГУР