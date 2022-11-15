Иранские ракеты для России: либо не доедут, либо взлетят

Ноябрь, 15 в 14:39

Соглашение есть, но без конкретных размеров и сроков. Украинская разведка знает, что существует договоренность о передаче России иранских баллистических ракет. Однако пока у мирового сообщества нет подтверждения того, что эти ракеты передали.

О том, что сдержит Иран, и как поступить, если ракеты доедут до России, Факты ІСТV пообщались с аналитиком Национального института стратегических исследований Алексеем Ижаком.

Баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar типа российского Искандера Иран изготовил благодаря более раннему сотрудничеству с Северной Кореей, лазейкам между санкциями и эффективному применению технологий двойного назначения.

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Под санкциями Иран все равно сумел изготовить ракеты большой мощности, а главное — высокой точности.

— Эти ракеты, которые хочет предоставить Иран, если верить тому, что о них написано, не хуже Искандеров. А Искандеры считаются продвинутым оружием, оно создавалось уже в конце Холодной войны, и после Холодной войны дорабатывалось, когда деньги у России появились. Они довели их до хорошего состояния. В принципе считаются неплохой баллистической ракетой, но они почти закончились. И вот та настойчивость, с которой Россия хочет получить эти иранские ракеты, говорит о том, что, вероятно, они тоже неплохого качества. Почему? Потому что Иран давно занимался этим, упорно занимался этим, и появился такой спонсор в виде Китая, – говорит Алексей Ижак.

Россия готова предоставить то, что Ирану нужно. А это, говорят эксперты, могут быть технологии, которых не хватает Ирану для ядерной программы. Однако реакция мирового сообщества, дипломатическое давление пока оказали свое, и очевидно, Россия ракет не получит. По крайней мере, пока.

– Когда в Иране увидели реакцию на дроны, когда все увидели, что именно иранские, хотя и перекрашенные в русские, была такая реакция, что они просто поняли, что нужно останавливаться. Если появятся баллистические ракеты и будут стрелять по Украине, в такой ситуации никто просто не поверит ни России, ни Ирану, что не заплачена за такие ракеты самая высокая цена – то есть помощь в ядерной программе. А если это так, весь мир встанет на дыбы, — считает аналитик.

При этом вероятно, что договоренность таки есть, однако ее воплощение вопроса еще открыто.

– Я думаю, что договоренность, соглашение о расширении поставок и сотрудничества существует. Она, возможно, древняя и имеет много параметров. Но относительно конкретных вариантов поставок, думаю, нет конкретного контракта, что Россия должна получить определенное количество таких ракет. В конце концов, их еще предстоит изготовить. России нужны сотни, а сможет ли Иран предоставить сотни таких ракет, я сомневаюсь, – говорит Алексей Ижак.

Баллистические ракеты – реальная угроза для Украины. В первую очередь, потому что против них мы не имеем эффективной защиты.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уже не раз заявлял, что самым эффективным противодействием таким ракетам будет уничтожение еще до момента пуска. Это один из сценариев, который видит и Алексей Ижак.

– Как можно противодействовать? Первое – это дипломатическое давление на Иран, и оно осуществляется, второе – это уничтожение мест производства, и здесь есть желающие, кроме Украины. Есть Израиль, Саудовская Аравия, если Иран перейдет определенную границу, и, безусловно, Азербайджан. Третий этап – удары по пусковым установкам, если они появляются в определенном радиусе от Украины, и это будет законным действием. Я думаю, наши партнеры также учитывают этот фактор, когда решают, какой дальности ракеты давать, — говорит эксперт.

По его словам, как только такие ракеты появятся в России, у Украины тоже появятся средства большего действия.

Пример таких эффективных средств противодействия – ракеты типа ATACMS, летящие на 300 км. Или какие-либо другие такого же типа. Тогда будет возможность уничтожить баллистические ракеты еще до момента пуска, ведь после это будет сложно сделать.

Лучше всего с ними справились бы американские комплексы Patriot, однако о поставках их Украине пока речь не идет.

Поэтому надежды сейчас и на дипломатию. Если на полях G20 переговоры США и Китая были конструктивными (а Китай тоже оказывает большое влияние на Иран), то вполне вероятно, что ситуация на фронте в Украине в целом и вопрос поставки Ираном ракет России пока снимается.