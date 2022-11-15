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Факты / Україна

Иранские ракеты для России: либо не доедут, либо взлетят

Оксана Михайлова, Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта
Иранские ракеты для России: либо не доедут, либо взлетят
Фото: Getty Images

Соглашение есть, но без конкретных размеров и сроков. Украинская разведка знает, что существует договоренность о передаче России иранских баллистических ракет. Однако пока у мирового сообщества нет подтверждения того, что эти ракеты передали.

О том, что сдержит Иран, и как поступить, если ракеты доедут до России, Факты ІСТV пообщались с аналитиком Национального института стратегических исследований Алексеем Ижаком.

Баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar типа российского Искандера Иран изготовил благодаря более раннему сотрудничеству с Северной Кореей, лазейкам между санкциями и эффективному применению технологий двойного назначения.

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Под санкциями Иран все равно сумел изготовить ракеты большой мощности, а главное — высокой точности.

— Эти ракеты, которые хочет предоставить Иран, если верить тому, что о них написано, не хуже Искандеров. А Искандеры считаются продвинутым оружием, оно создавалось уже в конце Холодной войны, и после Холодной войны дорабатывалось, когда деньги у России появились.

Они довели их до хорошего состояния. В принципе считаются неплохой баллистической ракетой, но они почти закончились. И вот та настойчивость, с которой Россия хочет получить эти иранские ракеты, говорит о том, что, вероятно, они тоже неплохого качества. Почему? Потому что Иран давно занимался этим, упорно занимался этим, и появился такой спонсор в виде Китая, – говорит Алексей Ижак.

Россия готова предоставить то, что Ирану нужно. А это, говорят эксперты, могут быть технологии, которых не хватает Ирану для ядерной программы. Однако реакция мирового сообщества, дипломатическое давление пока оказали свое, и очевидно, Россия ракет не получит. По крайней мере, пока.

– Когда в Иране увидели реакцию на дроны, когда все увидели, что именно иранские, хотя и перекрашенные в русские, была такая реакция, что они просто поняли, что нужно останавливаться.

Если появятся баллистические ракеты и будут стрелять по Украине, в такой ситуации никто просто не поверит ни России, ни Ирану, что не заплачена за такие ракеты самая высокая цена – то есть помощь в ядерной программе. А если это так, весь мир встанет на дыбы, — считает аналитик.

При этом вероятно, что договоренность таки есть, однако ее воплощение вопроса еще открыто.

– Я думаю, что договоренность, соглашение о расширении поставок и сотрудничества существует. Она, возможно, древняя и имеет много параметров. Но относительно конкретных вариантов поставок, думаю, нет конкретного контракта, что Россия должна получить определенное количество таких ракет. В конце концов, их еще предстоит изготовить. России нужны сотни, а сможет ли Иран предоставить сотни таких ракет, я сомневаюсь, – говорит Алексей Ижак.

Баллистические ракеты – реальная угроза для Украины. В первую очередь, потому что против них мы не имеем эффективной защиты.

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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уже не раз заявлял, что самым эффективным противодействием таким ракетам будет уничтожение еще до момента пуска. Это один из сценариев, который видит и Алексей Ижак.

– Как можно противодействовать? Первое – это дипломатическое давление на Иран, и оно осуществляется, второе – это уничтожение мест производства, и здесь есть желающие, кроме Украины. Есть Израиль, Саудовская Аравия, если Иран перейдет определенную границу, и, безусловно, Азербайджан.

Третий этап – удары по пусковым установкам, если они появляются в определенном радиусе от Украины, и это будет законным действием. Я думаю, наши партнеры также учитывают этот фактор, когда решают, какой дальности ракеты давать, — говорит эксперт.

По его словам, как только такие ракеты появятся в России, у Украины тоже появятся средства большего действия.

Пример таких эффективных средств противодействия – ракеты типа ATACMS, летящие на 300 км. Или какие-либо другие такого же типа. Тогда будет возможность уничтожить баллистические ракеты еще до момента пуска, ведь после это будет сложно сделать.

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Лучше всего с ними справились бы американские комплексы Patriot, однако о поставках их Украине пока речь не идет.

Поэтому надежды сейчас и на дипломатию. Если на полях G20 переговоры США и Китая были конструктивными (а Китай тоже оказывает большое влияние на Иран), то вполне вероятно, что ситуация на фронте в Украине в целом и вопрос поставки Ираном ракет России пока снимается.

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