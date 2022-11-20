Росія уклала з Іраном угоду про виробництво дронів на своїй території – The Washington Post

Листопад, 19 в 22:05

Росія уклала непублічну угоду з Іраном про початок виробництва ударних безпілотників на території країни-агресора.

Про це свідчать нові розвідувальні дані, отримані США та іншими західними службами безпеки.

– Москва тихо досягла угоди з Тегераном про початок виробництва сотень безпілотних літаків зі зброєю на російській території, – пише The Washington Post.

Зазначається, що російські та іранські офіційні особи завершили угоду під час зустрічі в Ірані на початку листопада, і дві країни швидко рухаються до передачі проектів та ключових компонентів. Це може дозволити розпочати виробництво протягом кількох місяців.

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Представник посольства Росії у Вашингтоні направив журналістів до Міноборони РФ, яке не відповіло на запит щодо коментарів.

Місія Ірану в ООН у Нью-Йорку у відповідь на питання щодо домовленості про обмін технологіями відмовилася відповідати на конкретні звинувачення. Але представник визнав, що Іран і Росія “підтримували двосторонню оборонну, наукову та дослідницьку співпрацю, яка передувала початку українського конфлікту”.

На думку офіційних осіб, ця угода, якщо її буде повністю реалізовано, означає подальше поглиблення російсько-іранського союзу, який вже надав вирішальну підтримку військовій кампанії РФ в Україні. Придбавши власну конвеєрну лінію, Росія могла б різко збільшити свої запаси щодо недорогих, але дуже руйнівних систем озброєнь.

За словами офіційних осіб, домовленості пропонують також значні економічні та політичні вигоди для Ірану. Лідери країни можуть вважати, що вони уникнуть нових санкцій, якщо безпілотники будуть фізично зібрано в Росії.

Фото: ГУР