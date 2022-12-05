США тайно модифицировали HIMARS, чтобы ими нельзя было поразить РФ – WSJ

Декабрь, 05 в 21:57

США секретно модифицировали переданные Украине пусковые установки HIMARS, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности по территории России.

Таким образом Вашингтон пытался избежать эскалации войны.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

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— Пентагон модифицировал пусковые установки HIMARS таким образом, чтобы они не могли стрелять ракетами большой дальности, в том числе ATACMS, которые имеют дальность полета около 300 км, — говорится в сообщении.

В США опасаются, что Украина может нарушить свое обещание не наносить удары по территории России оружием, предоставленным Вашингтоном.

Из-за этого Украина так и не получила ATACMS, а также беспилотники MQ-1C Gray Eagle.

WSJ отмечает, что в Пентагоне отказались комментировать модификации, которые, по словам официальных лиц США, касаются их аппаратного и программного обеспечения.

– Из соображений оперативной безопасности мы не комментируем публично конфигурацию систем, предоставленных союзникам и партнерам. Соединенные Штаты по-прежнему привержены предоставлению Украине возможностей, необходимых ей для противодействия российской агрессии, — сказал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.