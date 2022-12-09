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РФ расширяет и модернизирует свой ядерный потенциал – Ллойд Остин

Анастасия Гевко, редактор ленты
Ллойд Остін
Фото: Getty Images

На фоне того, как президент РФ Владимир Путин занимается “глубоко безответственным бряцанием ядерным оружием”, Россия занимается расширением и модернизацией своего ядерного потенциала.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

Он добавил во время своего выступления на базе ВВС Оффатт в Небраске, что весь мир стал свидетелем поведения РФ.

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– Пока Кремль продолжает свою жестокую и ничем не спровоцированную войну против Украины, весь мир стал свидетелем того, как Путин занимается крайне безответственным бряцанием ядерным оружием, – подчеркнул он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, по его мнению, опасность использования ядерного оружия РФ против Украины снизилась благодаря международному давлению.

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Источник: The Guardian
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