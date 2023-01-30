Россия торопится начать новое наступление, в конце весны будет поздно – литовский генерал

Январь, 30 в 14:16

По мнению командующего ВС Литвы генерал-лейтенанта Вальдемараса Рупшиса, изменить свое решение относительно нового наступления Россия может при условии, что увидит, что Украина располагает достаточным количеством вооружения и амуниции.

В интервью изданию Guildhall Рупшис отметил, что Россия перешла к тотальной войне, вступив в ту фазу, когда ключевое значение играет материальное обеспечение и логистика.

— Сейчас даже слепому видно, что они (россияне, — Ред.) готовятся к следующей волне наступления. И остановиться или изменить замысел они, возможно, могут лишь при условии, что увидят, что Украина располагает достаточным количеством оборудования, амуниции, вооружения и подготовленным личным составом.

Он подчеркнул, что при условии, что война будет продолжаться долго, все зависит от ресурсов.

Сейчас смотрят — Мы должны иметь в виду, что у России есть все условия, чтобы обеспечить собственную армию амуницией, танками, боевыми машинами – они могут воевать, у них также достаточно авиации. Рупшис говорит, что в общении со своими коллегами из других стран он чувствует, что есть понимание того, что Россия – это угроза не только Украине, но и Европе и блоку НАТО. По его мнению, именно поставки Украине тяжелой бронетехники сыграют немаловажную роль в ходе войны. – Мы видим положительные сигналы и из Лондона о тяжелых танках Challenger, и из Парижа. Россияне понимают, что если они не осуществят наступление сейчас, в конце весны будет поздно. Я вам скажу, что внутри НАТО, на уровне моих коллег тридцати главнокомандующих, есть единое мнение. Ваша война – это наша война, мы должны поддержать Украину всеми доступными средствами, – добавил Рупшис. В Министерстве обороны Британии считают, что российские власти не исключают возможность проведения еще одного этапа “частичной мобилизации”, необходимого для нового наступления в Украине. В ведомстве говорится, что 22 января 2023 года СМИ сообщили, что российские пограничники препятствуют выезду из России киргизских трудовых мигрантов с двумя паспортами, поскольку их имена значатся в мобилизационных списках. А на следующий день пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что указ о “частичной мобилизации” продолжает оставаться в силе. Источник: Guildhall Фото: Valdemaras Rupšys

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