Січень, 30 в 14:16

На думку командувача ЗС Литви генерал-лейтенанта Вальдемараса Рупшиса, змінити своє рішення щодо нового наступу Росія може за умови, якщо побачить, що Україна має у своєму розпорядженні достатню кількість озброєння та амуніції.

В інтерв’ю виданню Guildhall Рупшис зазначив, що Росія перейшла до тотальної війни, вступивши в ту фазу, коли ключове значення відіграє матеріальне забезпечення і логістика.

— Зараз навіть сліпому видно, що вони (росіяни, – Ред.) готуються до наступної хвилі наступу. І зупинитися чи змінити задум вони, можливо, можуть лише за умови, якщо побачать, що Україна має в своєму розпорядженні достатню кількість обладнання, амуніції, озброєння та підготовлений особовий склад.

Він наголосив, що за умови, якщо війна триватиме довго, все залежить від ресурсів.

Зараз дивляться

— Ми повинні мати на увазі, що Росія має всі умови, щоб забезпечити власну армію амуніцією, танками, бойовими машинами – вони можуть воювати, у них також достатньо авіації.

Рупшис каже, що у спілкуванні зі своїми колегами з інших країн він відчуває, що є усвідомлення того, що Росія – це загроза не лише Україні, але й Європі та блоку НАТО.

На його думку, саме поставки Україні важкої бронетехніки зіграють важливу роль в ході війни.

— Ми бачимо позитивні сигнали і з Лондона про важкі танки Challenger, і з Парижа. Росіяни розуміють, що, якщо вони не здійснять наступ зараз, наприкінці весни буде пізно. Я вам скажу, що всередині НАТО, на рівні моїх колег тридцяти головнокомандувачів є єдина думка. Ваша війна – це наша війна, ми повинні підтримати Україну всіма доступними засобами, – додав Рупшис.

У Міністерстві оборони Британії вважають, що російська влада не виключає можливість проведення ще одного етапу “часткової мобілізації”, необхідного для нового наступу в Україні.

У зведенні відомства йдеться, що 22 січня 2023 року ЗМІ повідомили, що російські прикордонники перешкоджають виїзду з Росії киргизьких трудових мігрантів із двома паспортами, оскільки їхні імена значаться у мобілізаційних списках.

А наступного дня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що указ про “часткову мобілізацію” продовжує залишатися чинним.

Джерело: Guildhall

Фото: Valdemaras Rupšys