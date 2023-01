Сейчас смотрят

Кроме этого, 23 января пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что указ о “частичной мобилизации” продолжает оставаться в силе. По его словам, указ по-прежнему необходим для поддержки вооруженных сил РФ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 30 January 2023

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/vyFi04elmi

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/YuoAMeW7LQ

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) January 30, 2023