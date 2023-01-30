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Факты / Світ / Росія

РФ может готовить очередной этап “частичной мобилизации” — британская разведка

Валентина Чорна, редактор ленты
мобілізація в Росії

Российские власти не исключают возможность проведения еще одного этапа “частичной мобилизации”, необходимого для нового наступления в Украине.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании.

22 января 2023 года СМИ сообщили, что российские пограничники препятствуют выезду из России киргизских трудовых мигрантов с двумя паспортами, поскольку их имена значатся в мобилизационных списках.

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Кроме этого, 23 января пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что указ о “частичной мобилизации” продолжает оставаться в силе. По его словам, указ по-прежнему необходим для поддержки вооруженных сил РФ.

– Возможно, российское руководство продолжает искать способы удовлетворить потребности в большом количестве личного состава, необходимого для поддержания любого большого наступления в Украине в будущем, при минимизации внутреннего инакомыслия, – отмечают в Минобороны Британии.

Ранее о подготовке к новой волне мобилизации в России сообщала украинская разведка.

По данным ГУР, повышенное внимание военкоматов будут иметь жители центральных регионов. Среди работников московских предприятий проводятся агитационные мероприятия. Это сопровождается запугиванием.

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Фото: ГУР

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