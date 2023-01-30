Российские власти не исключают возможность проведения еще одного этапа “частичной мобилизации”, необходимого для нового наступления в Украине.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании.

22 января 2023 года СМИ сообщили, что российские пограничники препятствуют выезду из России киргизских трудовых мигрантов с двумя паспортами, поскольку их имена значатся в мобилизационных списках.

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Кроме этого, 23 января пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что указ о “частичной мобилизации” продолжает оставаться в силе. По его словам, указ по-прежнему необходим для поддержки вооруженных сил РФ.

– Возможно, российское руководство продолжает искать способы удовлетворить потребности в большом количестве личного состава, необходимого для поддержания любого большого наступления в Украине в будущем, при минимизации внутреннего инакомыслия, – отмечают в Минобороны Британии.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 30 January 2023 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/vyFi04elmi ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/YuoAMeW7LQ — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) January 30, 2023

Ранее о подготовке к новой волне мобилизации в России сообщала украинская разведка.

По данным ГУР, повышенное внимание военкоматов будут иметь жители центральных регионов. Среди работников московских предприятий проводятся агитационные мероприятия. Это сопровождается запугиванием.

Фото: ГУР