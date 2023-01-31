Мир стал более опасным: Уоллес отреагировал на заявления США о слабости британской армии

Январь, 30 в 23:43

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал слова американского генерала о том, что армия страны больше не входит в число лучших вооруженных сил мира.

Он сказал, что в течение нескольких лет ему было “очень ясно”, что британская армия “отстала от остальных стран”.

Уоллес сказал, что последние 20 лет мир был “преимущественно мирным и стабильным”, но в последнее время ситуация изменилась. При этом, он обвинил Путина в войне против Украины, подъем Китая и радикализацию в Африке в том, что они сделали мир “более нестабильным и небезопасным”.

Сейчас смотрят — То, что мы видим сейчас, — это последствия опустошения, — сказал он. Однако, Уоллес пояснил, что на данный момент, благодаря решению ведомства в 2020 году о дополнительном финансировании, в Вооруженные силы вливаются средства. Напомним, что ранее высокопоставленный американский генерал в частном порядке сказал министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, что британская армия больше не считается боевой силой высшего уровня.

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