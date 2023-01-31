Світ став більш небезпечним: Волес відреагував на заяви США про слабкість британської армії

Січень, 30 в 23:43

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес прокоментував слова американського генерала про те, що армія країни більше не входить до кращих збройних сил світу.

Він сказав, що протягом кількох років йому було “дуже ясно”, що британська армія “відстала від інших країн”.

Воллес сказав, що останні 20 років світ був “переважно мирним та стабільним”, але останнім часом ситуація змінилася. При цьому він звинуватив Путіна у війні проти України, зростання Китаю і радикалізацію в Африці в тому, що вони зробили світ “більш нестабільним і небезпечним”.

Зараз дивляться – Те, що ми бачимо зараз, – це наслідки спустошення, – сказав він. Однак Воллес пояснив, що на даний момент, завдяки рішенню відомства у 2020 році про додаткове фінансування, до Збройних сил вливаються кошти. Нагадаємо, що високопоставлений американський генерал приватно сказав міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу, що британська армія більше не вважається бойовою силою вищого рівня.

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