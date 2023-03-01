В США считают, что Китай тратит миллиарды долларов на пропаганду с пророссийской позицией

Март, 01 в 8:19

Китай тратит миллиарды долларов на распространение пропаганды, совпадающей с позицией РФ по отношению к Украине.

Об этом сообщает координатор Центра глобального взаимодействия, органа Государственного департамента США, созданного для “разоблачения и противодействия” иностранной пропаганде и дезинформации Джеймс Рубин.

Джеймс Рубин заявил, что Россия и Китай тратят миллиарды долларов на манипулирование информацией, и добавил, что Пекин действует в глобальном масштабе и тратит больше, чем Москва. По его словам, Китай повторяет и распространяет нарративы России, что войну “развязало НАТО”.

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