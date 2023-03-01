Март, 01 в 6:52

Из временно оккупированного Крыма эвакуируют отдельные категории граждан.

О таких фактах Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в утренней сводке 1 марта.

По информации, имеющейся в распоряжении украинской стороны, в последнее время российские военнослужащие, что дислоцируются в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию.

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К слову, ночью 1 марта в Евпатории раздались взрывы.

А вчера в эфире радиостанций Крыма было объявление о воздушной тревоге.

22 февраля на волнах всех радиостанций Крыма прозвучало обращение главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

Руководитель ГУР подчеркнул, что Украина возвращает все захваченные территории, поэтому Донбасс, Автономная Республика Крым и весь Юг Украины навсегда вернутся домой.

Кирилл Буданов отметил, что все предатели будут найдены и ликвидированы, а патриотам пора действовать.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 371-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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