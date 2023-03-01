У США вважають, що Китай витрачає мільярди доларів на пропаганду з проросійською позицією

Березень, 01 в 8:19

Китай витрачає мільярди доларів на поширення пропаганди, яка збігається з позицією РФ щодо України.

Про це повідомляє координатор Центру глобальної взаємодії, органу Державного департаменту США, створеного для “викриття та протидії” іноземній пропаганді та дезінформації Джеймс Рубін.

Джеймс Рубін заявив, що Росія і Китай витрачають мільярди доларів на маніпулювання інформацією, і додав, що Пекін діє в глобальному масштабі і витрачає більше, ніж Москва. За його словами, Китай повторює і поширює твердження Росії, що війну “розв’язало НАТО”.

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