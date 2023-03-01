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Факти / Світ

У США вважають, що Китай витрачає мільярди доларів на пропаганду з проросійською позицією

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Китай компартія газети
Фото: Depositphotos

Китай витрачає мільярди доларів на поширення пропаганди, яка збігається з позицією РФ щодо України.

Про це повідомляє координатор Центру глобальної взаємодії, органу Державного департаменту США, створеного для “викриття та протидії” іноземній пропаганді та дезінформації Джеймс Рубін.

Джеймс Рубін заявив, що Росія і Китай витрачають мільярди доларів на маніпулювання інформацією, і додав, що Пекін діє в глобальному масштабі і витрачає більше, ніж Москва. За його словами, Китай повторює і поширює твердження Росії, що війну “розв’язало НАТО”.

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– Колодязь отруєний китайською та російською дезінформацією – це згубно, – сказав він.

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Джерело: The Guardian
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