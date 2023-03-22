Март, 22 в 19:09

Российский Центробанк снова начал публиковать структуры международных резервов после годичного перерыва. Как следует из данных Центробанка РФ, объем российских резервов за год сократился на $42,886 млрд.

Российское издание Коммерсантъ со ссылкой на документ ЦБ РФ указывает, что по состоянию на 1 марта 2023 года резервы были на уровне $574,2 млрд, из них активы в иностранной валюте — $410 млрд, монетарное золото — $135,6 млрд, то есть на золото приходилось 23,6%, когда на иностранную валюту — 71,5%.

Напомним, в марте прошлого года российский Центробанк перестал показывать структуру своих международных резервов, поскольку около $300 млрд золотовалютных резервов России было заморожено странами Запада, в частности Соединенными Штатами и государствами Европы.

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По сравнению с мартом прошлого года, объем резервов сократился на $42,886 млрд, где в процентном соотношении доля иностранной валюты уменьшилась с 72,4% до 71,5%, когда же золота — выросла с 22,9% до 23,6%.

Напомним, до 2022 года Центробанк России сообщал, сколько имеет международных резервов, что хранилось на депозитах в других банках или в иностранной наличной валюте, а также сколько средств было размещено в иностранных ценных бумагах. В опубликованном ныне документе на месте этих данных стоят прочерки.