Март, 31 в 1:14

45-му президенту США Дональду Трампу было предъявлено обвинение Большим жюри (grand jury) на Манхэттене, что является впервые в истории США, когда действующему или бывшему национальному лидеру предъявляют уголовные обвинения.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет американский телеканал CNN.

Обвинительное заключение было подано за печатью и будет оглашено в ближайшие дни. Обвинения на данный момент публично не известны, сообщил CNN один из источников.

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Офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга свяжется с адвокатами Трампа, чтобы обсудить его явку в суд.

Прокуратура ведет расследование в отношении бывшего президента в связи с его предполагаемой ролью в схеме выплаты денег “под шумок” и сокрытии информации о звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс, которая относится к президентским выборам 2016 года.

— Это решение, несомненно, вызовет шок по всей стране, ввергнув американскую политическую систему — которая никогда не видела, чтобы против одного из ее бывших лидеров выдвигались уголовные обвинения, тем более во время повторной президентской кампании — в неизведанные воды, — пишет CNN.

Телеканал отмечает, что судебный процесс против Трампа вводит президентскую кампанию 2024 года в новую фазу, поскольку бывший президент ранее говорил, что продолжит баллотироваться, несмотря на уголовные обвинения.

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Ранее Трамп часто называл различные расследования вокруг него “охотой на ведьм”, пытаясь изменить общественное мнение о них, выставляя себя жертвой того, что, по его словам, является политическим расследованием, проводимым прокурорами-демократами. По мере приближения предъявления обвинения Трамп призвал своих сторонников протестовать против его ареста, повторяя свои призывы к действиям после выборов 2020 года, когда он пытался преодолеть свое поражение от президента Джо Байдена.

— Дональд Трамп уже давно избегает юридических последствий в своей личной, профессиональной и политической жизни. За прошедшие годы он урегулировал ряд частных гражданских исков и заплатил за то, чтобы выйти из споров, касающихся Trump Organization, его одноименной компании, — пишет CNN.

Кроме того, будучи президентом, Дональд Трамп дважды подвергался импичменту со стороны Палаты представителей, возглавляемой демократами, но избежал осуждения со стороны Сената Конгресса США.

В декабре компания Trump Organization была осуждена по многочисленным обвинениям в налоговом мошенничестве, хотя самому Трампу обвинения по этому делу не предъявлялись.

Союзники Трампа из числа республиканцев, а также его соперники на выборах 2024 года, осудили окружную прокуратуру Манхэттена в связи с готовящимся обвинительным заключением, а спикер Палаты представителей Кевин Маккарти поклялся начать расследование по этому вопросу.

Еще в начале марта прокуратура Брэгга дала понять, что близка к выдвижению обвинений против Трампа после того, как пригласила экс-президента дать показания перед Большим жюри, расследующим схему “скрытых денег”. По закону, потенциальные обвиняемые в Нью-Йорке должны быть уведомлены и приглашены для дачи показаний перед Большим жюри, рассматривающим обвинения. Однако Трамп в конечном итоге отказался предстать перед жюри.

Длительное расследование началось при предшественнике Брэгга, Сае Вэнсе, когда Трамп находился у власти. Оно связано с выплатой $130 тыс., которую тогдашний личный адвокат Трампа Майкл Коэн сделал Дэниелс в конце октября 2016 года, за несколько дней до президентских выборов 2016 года, чтобы заставить ее молчать о предполагаемом романе с Трампом десятилетней давности. Трамп отрицает факт интрижки.

В расследовании рассматривается вопрос о выплате денег Дэниелс и возмещении организацией Трампа расходов Коэну.

Согласно судебным документам в рамках федерального преследования Коэна, руководители Trump Organization санкционировали выплаты ему на общую сумму 420 000 долларов, чтобы покрыть его первоначальный платеж в размере 130 000 долларов и налоговые обязательства, а также вознаградить его премией. Организация Трампа отметила эти выплаты как юридические расходы в своих внутренних бухгалтерских книгах. Трамп отрицает свою осведомленность об этих выплатах.