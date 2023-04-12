Вице-премьер РФ и десятки компаний: США ввели очередной пакет санкций

США ввели очередной пакет санкций против десятков физических и юридических лиц, связанных с Россией. В список попал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

Под санкции также попали компания МегаФон, Юнармия и АО Русатом Оверсиз. Кроме того, под американские ограничения попали 19 торговых судов, связанных с Россией.

Кроме того, США ввели санкции в отношении гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании, бывшего министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

Под ограничениями оказались граждане Венгрии, Кипра, Израиля, Германии, Австрии, Лихтенштейна и Узбекистана, а также международный инвестиционный банк со штаб-квартирой в Будапеште.

Также Вашингтон ввел санкции против цифрового подразделения USM Telecom холдинга USM, управляющего активами в области металлургии, горной добычи, телекоммуникаций и технологий. Компания связана с российским олигархом Алишером Усмановым.

В их число входят компании Металлоинвест, Удоканская медь и оператор МегаФон.

Под ограничения также попали компания Металлоинвест и ЧВК Патриот.

В общей сложности, по информации руководителя Офиса президента Андрея Ермака , пакет охватывает более 80 физических и юридических лиц. Госдеп США внес в санкционный перечень 27 физических и юридических лиц, работающих в оборонном секторе российской экономики и поддерживающих войну

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