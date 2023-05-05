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Илья Нежигай, редактор ленты

Марка Милли на посту главы Генштаба США может сменить Си Кей Браун — Politico

Марка Милли на посту главы Генштаба США может сменить Си Кей Браун — Politico
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден может выдвинуть кандидатуру генерала Си Кей Брауна, начальника штаба ВВС США, на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов, который сменит генерала Марка Милли.

Об этом пишет Politico со ссылкой на три источника — законодателя-демократа, помощника конгрессмена и экс-чиновника Пентагона, знакомых с ходом обсуждения.

Если кандидатура Брауна будет утверждена, он станет вторым чернокожим председателем Объединенного комитета начальников штабов в истории страны после покойного Колина Пауэлла.

Байден еще не предоставил Брауну официальной печати, и не понятно, когда он планирует сделать объявление, сказали источники Politico.

— Когда президент Байден примет окончательное решение, он проинформирует об этом избранное лицо, а затем объявит об этом публично. Этого еще не произошло, — заявил представитель Совета национальной безопасности США на просьбу прокомментировать ситуацию.

Бывший чиновник Минобороны сказал, что Байден ждет подходящего момента, чтобы объявить решение. После того, как бывший президент Дональд Трамп объявил о своем плане номинирования Милли на несколько месяцев раньше, чем ожидалось, нынешний президент хотел вернуться к более нормальному графику, сказал бывший чиновник. Экс-чиновник Пентагона отметил, что тогдашний генерал Джозеф Данфорд, бывший министр обороны США и предшественник Милли, был номинирован 21 мая 2015 года.

Репутация Брауна и его опыт командования как в Тихоокеанском регионе, так и на Ближнем Востоке делали его фаворитом на должность преемника Милли еще во времена администрации Трампа. Но в последние месяцы его назначение казалось менее вероятным, поскольку Белый дом серьезно рассматривал кандидатуру генерала Дэвида Бергера, коменданта Корпуса морской пехоты, на эту должность.

Он продвигался по службе как единственный темнокожий пилот в классах, заполненных белыми мужчинами, и об этом опыте он рассказал в эмоциональном видео после смерти Джорджа Флойда летом 2020 года.

Те, кто знает Брауна, говорят, что он имеет достаточный опыт, чтобы сосредоточить военные силы на главном приоритете: Китае. Последний опыт командования Браун получил в Тихоокеанском регионе в должности командующего Тихоокеанскими военно-воздушными силами.

Браун также командовал войсками на Ближнем Востоке как глава Центрального командования ВВС США, и служил в Европе, когда Россия незаконно аннексировала Крым в 2014 году, в должности директора операций по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США в Европе.

В августе 2020 года Сенат единогласно утвердил его в должности начальника штаба ВВС США.

Браун станет первым офицером ВВС, который возглавит Объединенный комитет начальников штабов после генерала в отставке Ричарда Майерса, который занимал эту должность до 2005 года.

Если его утвердят на этой должности, Браун станет главным военным советником главнокомандующего ВС США, которым по совместительству является президент США. Ожидается, что он сможет сбалансировать между угрозой со стороны Китая и необходимостью оснащения украинских военных боеприпасами, беспилотниками, ракетами и другим высокотехнологичным оборудованием.

Эта миссия находится в состоянии изменений, поскольку США и другие западные союзники переходят от поставок собственных запасов вооружений к пополнению своих вооружений — и все это при том, что Киев имеет достаточно вооружений для борьбы с Россией в ближайшие месяцы, пишет Politico.

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Источник: Politico
Джо Байден, Марк Міллі, США
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