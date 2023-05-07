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Илья Нежигай, редактор ленты

Присоединятся Швеция и США: в Польше начались военные учения Anakonda 23

Винищувач МіГ-29 (Польща)
Фото: Depositphotos

Сегодня, 6 мая, на полигоне в Новой Дембе в Подкарпатском воеводстве Польши, начались военные учения Анаконда 23, которые являются самыми масштабными учениями Войска Польского.

Как пишет Польское радио, эти маневры проводятся раз в три года.

Участие в учениях будут принимать 12 тыс. польских солдат и союзные войска вместе с представителями служб Министерства внутренних дел и администрации.

Сообщается, что нынешний выпуск — это девятое такое мероприятие, которое реализует польская армия. На втором по величине полигоне в Польше будут тренироваться солдаты Войска польского и союзных армий.

Ожидается, что к Польше присоединятся американцы, которые проводят свои учения под кодовым названием Defender 23 и шведы, которые в рамках инициативы совместных учений вдоль восточного фланга НАТО проводят маневры Exercise Trifecta.

В этом году учения Anakonda разделены на четыре части, которые сочетают студийные, военные, компьютерные и экспериментальные тренировки. Как пишет Польское радио, любители военного дела смогут увидеть в работе истребители F-16, вертолеты Sokół, зенитно-ракетные комплексы Grom, самоходные минометы Rak, гаубицы Krab и другие экземпляры военной техники. Отмечается, что со стороны США будут продемонстрированы танки Abrams.

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Присоединятся Швеция и США: в Польше начались военные учения Anakonda 23

Военные учения, Польша
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