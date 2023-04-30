Обсудили поставки оружия, ПВО и учения военных: Залужный о разговоре с Каволи

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе, генералом Кристофером Каволи.

Они обсудили ряд важных вопросов, в частности, оперативную обстановку на всей линии фронта. Залужный отметил, что описал возможные сценарии, угрозы и предпосылки для будущих действий ВСУ.

— Ставим себе цель — подготовиться так, чтобы максимально выполнить определенные задачи. Отдельно остановились на важности своевременных поставок в достаточном количестве боеприпасов и техники, — подчеркнул главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Во время разговора он очертил необходимость предоставления Украине широкого спектра вооружения и систем противовоздушной обороны, которые существенно помогут решить проблемные моменты в противостоянии российской агрессии, и подготовку наших военных, чтобы усилить обороноспособность.

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