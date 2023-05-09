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Британия готовится передать Украине ракеты дальнего радиуса действия – WP

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Великобритания, вероятно, готова отправить Киеву ракеты с дальностью действия до 300 км.

Об этом сообщает The Washington Post.

Так, в объявлении о закупках, опубликованном 2 мая Международным фондом поддержки Украины (IFU), куда входит группа стран северной Европы, Минобороны Великобритании попросило “выразить заинтересованность” в предоставлении ударных средств с дальностью действия до 300 километров. В сообщении также была просьба предоставить ответы в течение трех дней.

По словам британского чиновника, который отказался подтвердить тип, сроки или количество рассматриваемого оружия, окончательного решения принято еще не было.

— Но это сообщение является существенным шагом к тому, чтобы Великобритания сама начала поставлять такие боеприпасы. Запрашиваемые технические характеристики и возможности близко соответствуют крылатым ракетам воздушного базирования Storm Shadow, — указывает WP.

Указано, что ракеты Storm Shadows могут быть установлены на украинских истребителях советского производства и достигать территории РФ.

Украина уже давно просит Запад предоставить ей ракеты большей дальности, утверждая, что такое оружие может изменить ход войны, позволив ВСУ атаковать российские командные центры, линии снабжения, склады боеприпасов и топлива в глубине Крыма, а также на других захваченных Россией территориях.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что США сегодня объявят о новом пакете военной помощи Украине на $1,2 млрд.

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Источник: The Washington Post
Война в Украине, Великобритания, Ракета
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