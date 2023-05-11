ЮАР поставляла российской армии оружие и боеприпасы — посол США
Южно-Африканская Республика поставляла Российской Федерации боеприпасы по меньшей мере с декабря 2022 года.
Об этом заявил посол Соединенных Штатов в ЮАР Рубен Бригети.
По его словам, поставка боеприпасов из ЮАР осуществлялась с помощью корабля, который в конце прошлого года прибыл на военно-морскую базу Саймонстаун в Кейптауне.
— США убеждены в том, что ЮАР, несмотря на то, что она заявляет о своей нейтральной позиции относительно российского вторжения в Украину, поставляла оружие армии российского диктатора Владимира Путина, — говорится в заявлении.
Рубен Бригети добавил, что Соединенные Штаты наблюдали за кораблем на военно-морской базе Саймонстаун в период с 6 по 8 декабря 2022 года. США уверены, что пока корабль был пришвартован в военно-морской базе ЮАР, на него было загружено оружие и боеприпасы, которое затем отправилось в Россию.
— Вооружение россиян является чрезвычайно серьезной проблемой, мы не считаем этот вопрос решенным и хотели бы, чтобы ЮАР (начала, — Ред.) практиковать свою политику внеблоковости, — сказал он.
На вопрос о том, насколько точными являются данные американской разведки, Бригетти ответил, что готов поставить на это свою жизнь.
Еще в декабре швартовка корабля Lady R на военно-морской базе ЮАР вызвала спекуляции и беспокойство.
В ответ на этот комментарий американского посла президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что южноафриканское правительство уделит внимание этому вопросу и после изучения темы поставок оружия будут предоставлены комментарии.
— Этот вопрос изучается, и со временем мы сможем говорить об этом, — заявил президент Южно-Африканской Республики.
В частности, в вопросе нейтральности ЮАР по российско-украинской войне Рубен Бригети заявил, что должностными лицами США был поднят вопрос участия южноафриканских Вооруженных сил в военных учениях с Россией и Китаем во время годовщины вторжения в Украину.
Источники: The Guardian, News24
Фото: Wits — University of the Witwatersrand
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов