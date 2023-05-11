ЮАР поставляла российской армии оружие и боеприпасы — посол США

Южно-Африканская Республика поставляла Российской Федерации боеприпасы по меньшей мере с декабря 2022 года.

Об этом заявил посол Соединенных Штатов в ЮАР Рубен Бригети.

По его словам, поставка боеприпасов из ЮАР осуществлялась с помощью корабля, который в конце прошлого года прибыл на военно-морскую базу Саймонстаун в Кейптауне.

— США убеждены в том, что ЮАР, несмотря на то, что она заявляет о своей нейтральной позиции относительно российского вторжения в Украину, поставляла оружие армии российского диктатора Владимира Путина, — говорится в заявлении.

Рубен Бригети добавил, что Соединенные Штаты наблюдали за кораблем на военно-морской базе Саймонстаун в период с 6 по 8 декабря 2022 года. США уверены, что пока корабль был пришвартован в военно-морской базе ЮАР, на него было загружено оружие и боеприпасы, которое затем отправилось в Россию.

— Вооружение россиян является чрезвычайно серьезной проблемой, мы не считаем этот вопрос решенным и хотели бы, чтобы ЮАР (начала, — Ред.) практиковать свою политику внеблоковости, — сказал он.

На вопрос о том, насколько точными являются данные американской разведки, Бригетти ответил, что готов поставить на это свою жизнь.

Еще в декабре швартовка корабля Lady R на военно-морской базе ЮАР вызвала спекуляции и беспокойство.

В ответ на этот комментарий американского посла президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что южноафриканское правительство уделит внимание этому вопросу и после изучения темы поставок оружия будут предоставлены комментарии.

— Этот вопрос изучается, и со временем мы сможем говорить об этом, — заявил президент Южно-Африканской Республики.

В частности, в вопросе нейтральности ЮАР по российско-украинской войне Рубен Бригети заявил, что должностными лицами США был поднят вопрос участия южноафриканских Вооруженных сил в военных учениях с Россией и Китаем во время годовщины вторжения в Украину.

Источники: The Guardian, News24

Фото: Wits — University of the Witwatersrand

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