Контакты с Путиным можно будет восстановить в надлежащее время — Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не исключает возобновления своих контактов с российским диктатором Владимиром Путиным “в надлежащее время”, когда для такого разговора появятся условия.

Об этом он сказал в интервью газете Koelner Stadt-Anzeiger.

Шольц отметил, что последний телефонный разговор с Путиным состоялся 2 декабря 2022 года, тогда канцлер ФРГ осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре в Украине и подчеркнул решимость Германии поддерживать Украину в обеспечении ее обороноспособности от агрессии России.

– Мой последний телефонный звонок (к Путину. — Ред.) был некоторое время назад, но я планирую снова поговорить с Путиным в свое время, – сказал Шольц.

Отвечая на вопрос о перспективах мирных переговоров Шольц сказал, что “Путин должен понять, что войну нельзя закончить каким-то замороженным миром превратив нынешнюю линию фронта на новую границу между Россией и Украиной”.

По его словам, “речь должна идти о справедливом мире, обязательным условием которого является вывод российских войск”.

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