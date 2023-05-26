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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Контакты с Путиным можно будет восстановить в надлежащее время — Шольц

Контакты с Путиным можно будет восстановить в надлежащее время — Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не исключает возобновления своих контактов с российским диктатором Владимиром Путиным “в надлежащее время”, когда для такого разговора появятся условия.

Об этом он сказал в интервью газете Koelner Stadt-Anzeiger

Шольц отметил, что последний телефонный разговор с Путиным состоялся 2 декабря 2022 года, тогда канцлер ФРГ осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре в Украине и подчеркнул решимость Германии поддерживать Украину в обеспечении ее обороноспособности от агрессии России.

– Мой последний телефонный звонок (к Путину. — Ред.) был некоторое время назад, но я планирую снова поговорить с Путиным в свое время, – сказал Шольц.

Отвечая на вопрос о перспективах мирных переговоров Шольц сказал, что “Путин должен понять, что войну нельзя закончить каким-то замороженным миром превратив нынешнюю линию фронта на новую границу между Россией и Украиной”.

По его словам, “речь должна идти о справедливом мире, обязательным условием которого является вывод российских войск”.

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Олаф Шольц

Война в Украине, Владимир Путин, Німеччина, Олаф Шольц, Россия
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