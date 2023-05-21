Шольц озвучил основной месседж к России от стран G7

Лидеры стран G7 во время саммита в Хиросиме транслировали четкий месседж в Россию о необходимости вывода войск с территории Украины.

Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил журналистам по результатам встреч с коллегами и президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7.

– Отсюда мы посылаем месседж: Россия должна прекратить войну и вывести войска, а мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, – заявил Шольц.

Переговоры с Зеленским он назвал “очень конкретными” и базирующимися на результатах предварительных разговоров, которые проводились, в частности, во время недавнего визита главы Украины в Берлин.

Шольц отметил, что сейчас, когда многие предлагают разные способы гарантировать мир и безопасность, завершение войны, “важным должно стать понимание, что это не означает возможность замораживания конфликта и сохранения для России всех ее военных завоеваний, а единственным результатом должен быть вывод войск Россией “.

Отвечая на вопрос “авиационной коалиции” и возможности подготовки украинских пилотов в Германии, Шольц сказал, что это долгосрочный проект и он еще окончательно не согласован.

— Но это проект, который изначально содержит послание к России, что также связано со всей другой нашей деятельностью, а именно, что Россия не должна рассчитывать на то, что если это (война, — Ред.) будет продолжаться достаточно долго, поддержка Украины в конце концов, уменьшится, — подчеркнул глава правительства ФРГ.

Источник : Укринформ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.