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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Контакти з Путіним можна буде відновити у належний час – Шольц

Контакти з Путіним можна буде відновити у належний час – Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не виключає відновлення своїх контактів із російським диктатором Володимиром Путіним “в належний час”, коли для такої розмови з’являться умови. 

Про це він сказав в інтерв’ю газеті Koelner Stadt-Anzeiger

Шольц зазначив, що остання телефонна розмова з Путіним відбулася 2 грудня 2022 року, тоді канцлер ФРН засудив російські авіаудари по цивільній інфраструктурі в Україні та наголосив на рішучості Німеччини підтримувати Україну у забезпеченні її обороноздатності від агресії Росії.

– Мій останній телефонний дзвінок (до Путіна. – Ред.) був деякий час тому, але я планую знову поговорити з Путіним свого часу, – сказав Шольц.

Відповідаючи на запитання про перспективи мирних переговорів Шольц сказав, що “Путін повинен зрозуміти, що війну не можна закінчити якимось замороженим миром перетворивши нинішню лінію фронту на новий кордон між Росією та Україною”.

За його словами, “мова має йти про справедливий мир, обов’язковою умовою якого є виведення російських військ”.

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Війна в Україні, Володимир Путін, Німеччина, Олаф Шольц, Росія
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