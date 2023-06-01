Как Кипр. Боррель заявил, что Приднестровье не помешает Молдове стать членом ЕС

Ситуация с непризнанным Приднестровьем не помешает Молдове вступить в Европейский Союз.

Об этом заявил журналистам высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель по прибытии на саммит в Молдову.

— Путь Молдовы не зависит от того, что происходит с Приднестровьем. Кипр стал членом Европейского Союза с территориальной проблемой. Так же может и Молдова, — сказал он.

Напомним, остров разделен на Республику Кипр и самопровозглашенную “Турецкую республику Северного Кипра”. Ее не признает ни одна международная организация или государство мира за исключением Турции.

Однако, по словам Борреля, для этого Молдова должна в дальнейшем внедрять реформы, поскольку она является страной-кандидатом.

Также Боррель заявил, что ЕС выделит €87 млн для Молдовы в рамках Европейского фонда мира, чтобы “помочь модернизировать оборонный сектор Молдовы и развить способности молдавской армии”.

Для участия в саммите Европейского политического сообщества в Молдову прибыл также президент Украины Владимир Зеленский.

Он выразил убеждение, что европейская интеграция Украины и Молдовы приведет к вступлению обоих государств в Евросоюз.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.