Как Кипр. Боррель заявил, что Приднестровье не помешает Молдове стать членом ЕС
Ситуация с непризнанным Приднестровьем не помешает Молдове вступить в Европейский Союз.
Об этом заявил журналистам высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель по прибытии на саммит в Молдову.
— Путь Молдовы не зависит от того, что происходит с Приднестровьем. Кипр стал членом Европейского Союза с территориальной проблемой. Так же может и Молдова, — сказал он.
Напомним, остров разделен на Республику Кипр и самопровозглашенную “Турецкую республику Северного Кипра”. Ее не признает ни одна международная организация или государство мира за исключением Турции.
Однако, по словам Борреля, для этого Молдова должна в дальнейшем внедрять реформы, поскольку она является страной-кандидатом.
Также Боррель заявил, что ЕС выделит €87 млн для Молдовы в рамках Европейского фонда мира, чтобы “помочь модернизировать оборонный сектор Молдовы и развить способности молдавской армии”.
Для участия в саммите Европейского политического сообщества в Молдову прибыл также президент Украины Владимир Зеленский.
Он выразил убеждение, что европейская интеграция Украины и Молдовы приведет к вступлению обоих государств в Евросоюз.
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