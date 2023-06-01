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Украина
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ЕС, НАТО, формула мира: Зеленский прибыл в Молдову

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Об этом он сообщил в Telegram.

— Много двусторонних встреч. Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию “Петриотов”. ЕС, НАТО, формула мира, — говорится в сообщении.

Ранее в Молдове сообщали, что из соображений безопасности информация об участии Владимира Зеленского в саммите не разглашается.

Участие в саммите Европейского политического сообщества подтвердили большинство европейских лидеров.

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ЕС, НАТО, формула мира: Зеленский прибыл в Молдову

Война в Украине, Владимир Зеленский, Молдова
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