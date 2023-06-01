Як Кіпр. Боррель заявив, що Придністров’я не завадить Молдові стати членом ЄС

Ситуація із невизнаним Придністров’ям не завадить Молдові вступити до Європейського Союзу.

Про це заявив журналістам високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після прибуття на саміт у Молдову.

— Шлях Молдови не залежить від того, що відбувається з Придністров’ям. Кіпр став членом Європейського Союзу з територіальною проблемою. Так само може і Молдова, – сказав він.

Нагадаємо, острів розділений на Республіку Кіпр і самопроголошену “Турецьку республіку Північного Кіпру”. Її не визнає жодна міжнародна організація чи держава світу за винятком Туреччини.

Однак, за словами Борреля, для цього Молдова повинна надалі впроваджувати реформи, оскільки вона є країною-кандидатом.

Також Боррель заявив, що ЄС виділить €87 млн для Молдови в межах Європейського фонду миру, аби “допомогти модернізувати оборонний сектор Молдови та розбудувати спроможності молдовської армії”.

Для участі у саміті Європейського політичного співтовариства до Молдови прибув також президент України Володимир Зеленський.

Він висловив переконання, що європейська інтеграція України та Молдови приведе до вступу обох держав до Євросоюзу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.