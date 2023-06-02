Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Агрессором в войне является Россия: в США отреагировали на события в Белгородской области
Світ
Илья Нежигай, редактор ленты

Кремль больше не получит данных о ядерном оружии США: Госдеп объявил контрмеры в сторону РФ

Кремль больше не получит данных о ядерном оружии США: Госдеп объявил контрмеры в сторону РФ
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты приняли законные контрмеры в ответ на продолжающиеся нарушения Российской Федерацией нового Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

— Якобы приостановление Российской Федерацией действия нового Договора о СНВ является юридически недействительным. Как следствие, Россия остается связанной своими обязательствами по новому Договору СНВ и нарушает его, не выполняя многие из этих обязательств, — говорится в сообщении.

В Госдепе заявили, что контрмеры США “полностью соответствуют международному праву” и являются пропорциональными, обратными и соответствуют всем другим правовым требованиям.

— Международное право позволяет такие меры, чтобы побудить государство вернуться к выполнению своих международных обязательств, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Соединенные Штаты заранее уведомили Россию о контрмерах, а также выразили желание и готовность Вашингтона отменить контрмеры и полностью выполнить договор, если Россия вернется к его соблюдению.

— Соединенные Штаты остаются готовыми к конструктивной работе с Россией над восстановлением выполнения нового Договора СНВ, — говорится в сообщении.

Каковы контрмеры США?

Соединенные Штаты приняли четыре законные контрмеры в ответ на продолжающиеся нарушения Российской Федерацией нового Договора о СНВ. Отмечается, что официальный Вашингтон продолжит придерживаться центральных ограничений Договора и выполнять все свои обязательства по новому СНВ, которые не были включены в эти контрмеры.

Соответственно, четыре контрмеры, которые предпринял Вашингтон в рамках невыполнения Россией Договора о СНВ:

  • по состоянию на 30 марта США не предоставили РФ обновленные данные о ядерных объектах и силах, которые подпадают под действие договора;
  • с 1 июня США не передают России обновленную информацию о статусе или местонахождении объектов, подпадающих под действие договора (ракеты и пусковые установки);
  • США не будут способствовать инспекциям со стороны России на своей территории и отзовут визы, выданные инспекторам из РФ и членам экипажей;
  • США не будут передавать России телеметрическую информацию о запусках американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.

Напомним, во время обращения к Федеральному собранию РФ, которое проходило 21 февраля текущего года, президент России Владимир Путин заявил, что его страна “приостанавливает” участие в Договоре о СНВ.

Примечательно, что Госдеп сообщал еще в конце января 2023 года, что Россия не соблюдает условия договора.

Читайте также
Россия приостанавливает участие в ДСНВ: в чем заключается договор и что означает решение РФ
путін

Росія, США, Ядерна зброя
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Бавовна в Курске: взрывы слышны возле железной дороги и аэродрома
Кремль больше не получит данных о ядерном оружии США: Госдеп объявил контрмеры в сторону РФ
Пентагон и SpaceX договорились о закупке Starlink для Украины
Кремль больше не получит данных о ядерном оружии США: Госдеп объявил контрмеры в сторону РФ
США всякий раз пересекают “красные линии” РФ, и это желание растет — WP объяснила почему
Джо Байден
Блинкен о саммите НАТО: Украина получит мощный пакет политической и практической поддержки
Ентоні Блінкен
Коллаборантка вывезла в РФ чужого ребенка и оформила опекунство ради денег. Мать вернула дочь
Кремль больше не получит данных о ядерном оружии США: Госдеп объявил контрмеры в сторону РФ
Видео
Враг не должен получить информацию: Игнат объяснил, чего нельзя делать во время воздушной тревоги

Российские войска пытались снова атаковать Киев ракетами с баллистической траекторией. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, сколько ракет еще имеет Россия, чем они опасны, почему важно не снимать работу противовоздушной обороны, не выкладывать в режиме реального времени и не показывать обломки сбитых целей.

Юлия Захарченко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (31.05.2023)
Кремль больше не получит данных о ядерном оружии США: Госдеп объявил контрмеры в сторону РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (31.05.2023)
Кремль больше не получит данных о ядерном оружии США: Госдеп объявил контрмеры в сторону РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (31.05.2023)
Кремль больше не получит данных о ядерном оружии США: Госдеп объявил контрмеры в сторону РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (31.05.2023)
Кремль больше не получит данных о ядерном оружии США: Госдеп объявил контрмеры в сторону РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь