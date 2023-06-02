Кремль больше не получит данных о ядерном оружии США: Госдеп объявил контрмеры в сторону РФ

Соединенные Штаты приняли законные контрмеры в ответ на продолжающиеся нарушения Российской Федерацией нового Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

— Якобы приостановление Российской Федерацией действия нового Договора о СНВ является юридически недействительным. Как следствие, Россия остается связанной своими обязательствами по новому Договору СНВ и нарушает его, не выполняя многие из этих обязательств, — говорится в сообщении.

В Госдепе заявили, что контрмеры США “полностью соответствуют международному праву” и являются пропорциональными, обратными и соответствуют всем другим правовым требованиям.

— Международное право позволяет такие меры, чтобы побудить государство вернуться к выполнению своих международных обязательств, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Соединенные Штаты заранее уведомили Россию о контрмерах, а также выразили желание и готовность Вашингтона отменить контрмеры и полностью выполнить договор, если Россия вернется к его соблюдению.

— Соединенные Штаты остаются готовыми к конструктивной работе с Россией над восстановлением выполнения нового Договора СНВ, — говорится в сообщении.

Каковы контрмеры США?

Соединенные Штаты приняли четыре законные контрмеры в ответ на продолжающиеся нарушения Российской Федерацией нового Договора о СНВ. Отмечается, что официальный Вашингтон продолжит придерживаться центральных ограничений Договора и выполнять все свои обязательства по новому СНВ, которые не были включены в эти контрмеры.

Соответственно, четыре контрмеры, которые предпринял Вашингтон в рамках невыполнения Россией Договора о СНВ:

по состоянию на 30 марта США не предоставили РФ обновленные данные о ядерных объектах и силах, которые подпадают под действие договора;

с 1 июня США не передают России обновленную информацию о статусе или местонахождении объектов, подпадающих под действие договора (ракеты и пусковые установки);

США не будут способствовать инспекциям со стороны России на своей территории и отзовут визы, выданные инспекторам из РФ и членам экипажей;

США не будут передавать России телеметрическую информацию о запусках американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.

Напомним, во время обращения к Федеральному собранию РФ, которое проходило 21 февраля текущего года, президент России Владимир Путин заявил, что его страна “приостанавливает” участие в Договоре о СНВ.

Примечательно, что Госдеп сообщал еще в конце января 2023 года, что Россия не соблюдает условия договора.

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