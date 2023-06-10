37 пунктов и 400 лет тюрьмы: Трампа обвиняют в деле о секретных документах США

Против экс-президента Дональда Трампа Федеральное большое жюри присяжных выдвинуло уголовные обвинения в неправильном обращении с секретными документами, которые он хранил после ухода с поста.

Данный факт в своей соцсети подтвердил сам Дональд Трамп. Он сообщил, что ему сказали явиться в федеральный суд в Майами в следующий вторник.

— Я – невиновный человек! – написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Дело связано с обвинением в хранении бывшим президентом конфиденциальных документов в его резиденции во Флориде и его возможных попытках воспрепятствовать попыткам власти вернуть их. Точные обвинения пока не опубликованы.

Однако, по словам источников, обвинения включают умышленное хранение тайн национальной обороны, что является нарушением Закона о шпионаже, предоставление ложных заявлений и сговор с целью воспрепятствования правосудию.

Документы были связаны с оборонным и вооруженным потенциалом США и иностранных стран, ядерной программой США, а также планами нападения на США.

Кроме того, текст обвинительного акта было опубликовано Министерством юстиции США. Согласно документу, Трампу выдвинули 37 пунктов обвинения в сознательном сокрытии информации о национальной обороне, а также в сговоре с целью препятствования органам юстиции, в сокрытии документа в рамках федерального расследования и с коррупционным элементом, а также предоставлении ложных заявлений.

Самые тяжелые из этих пунктов, связанные с сокрытием документов, предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы. В сумме экс-президенту теоретически грозит около 400 лет заключения.

– Раскрытие этих засекреченных документов без соответствующих полномочий могло поставить под угрозу национальную безопасность США, их внешние отношения, защищенность военных ресурсов США, а также источники разведывательной информации, – говорится в сообщении.

Акт также подробно описывает хронологию перемещения секретных документов из Белого дома по истечении срока президентских полномочий Трампа на основе показаний, фотодоказательств и текстовых сообщений.

В одном из эпизодов, например, упоминается, как работники Трампа временно перенесли ящики с документами в душевую кабину, потому что в комнате, где они находились до того, не было достаточно места.

В другом случае секретные документы по развединформации ограниченного доступа случайно выпали на пол, причем их могли увидеть и работники резиденции Трампа, не имевшие соответствующего уровня допуска.

Также известно, что экс-президент США решил показать журналисту, которому давал интервью, документ с планом нападения на другую страну.

Источник : CNN

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