Трамп не признал свою вину по делу о секретных документах

45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не признал себя виновным в обвинениях в небрежном обращении с секретными файлами в федеральном суде Майами, штат Флорида.

Как пишут американские медиа, в том числе и The New York Times, Трамп является первым президентом США (нынешним или бывшим), против которого было выдвинуто обвинение по федеральному уголовному делу.

На заседании суда во Флориде бывший американский лидер не признал себя виновным ни по одному из 37 пунктов в деле о секретных документах. Кроме того, Дональд Трамп отрицает и препятствование усилиям правительства по возвращению этих документов.

Это был второй раз, когда Трамп предстал перед судом в этом году, но во вторник, 13 июня, судебное разбирательство было более серьезным.

— Мы, безусловно, признаем себя невиновными, — сказал судье адвокат Тодд Бланш.

Один из подсудимых, Уолт Наута — близкий помощник Дональда Трампа, обвиняемый по шести пунктам уголовного дела — сидел за одним столом с бывшим президентом. Трамп не обращался непосредственно к судье, изредка наклоняясь, чтобы поговорить с одним из своих адвокатов.

На противоположной стороне зала сидела вся команда обвинителей, включая специального адвоката Джека Смита, который объявил об обвинительном заключении на прошлой неделе.

76-летнему бывшему президенту разрешили покинуть суд без каких-либо ограничений на внутренние или международные поездки.

Прокуроры сообщили судье Джонатану Гудману, что обвиняемый не считается угрозой побега.

В то же время, Дональду Трампу запретили обсуждать дело с Наутой.

После слушаний республиканец показал сторонникам большой палец вверх, когда его кортеж отъезжал от здания суда.

Он и его охрана направились прямо в Версаль, популярный кубинский ресторан в Маленькой Гаване в Майами, где его встретила толпа сторонников, выстроившихся в очередь, чтобы сфотографироваться с бывшим президентом.

Трамп также принял участие в молитве с некоторыми посетителями ресторана, и ему напевали поздравление с Днем рождения “Happy Birthday to You” в преддверии его 77-летия в среду.

Трамп и секретные документы

Обвинения, которые были обнародованы в пятницу, были выдвинуты после того, как в августе 2022 года агенты ФБР обнаружили более 100 документов с секретными пометками в частном поместье Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде.

В них якобы содержалась информация об оборонном и оружейном потенциале США и иностранных государств, а также планы возможного возмездия в ответ на иностранное нападение.

Прокуроры обвиняют его в том, что он припрятал эти файлы, храня некоторые из них в бальном зале и ванной комнате, и вступил в сговор с помощником, чтобы помешать расследованию ФБР.

В интервью испаноязычной радиопрограмме в понедельник г-н Трамп обвинил администрацию Байдена в использовании правоохранительных органов против него.

Согласно протоколу, Министерство юстиции, федеральное агентство, обеспечивающее соблюдение законов США, должно действовать независимо от Белого дома. На прошлой неделе президент США Джо Байден сказал: “Я ни разу — ни единого раза — не предлагал департаменту юстиции, что они должны делать”.

Эксперты в области права говорят, что уголовные обвинения могут привести к значительному тюремному сроку, если господин Трамп будет осужден. Однако он поклялся продолжать свою президентскую кампанию независимо от приговора.

Выступление Трампа в суде от 13 июня стало вторым менее чем за три месяца. В апреле он предстал перед судом в Нью-Йорке по обвинению в фальсификации деловой документации для выплаты денег порнозвезде.

Суд в преддверии выборов

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о том, что он выдвигает свою кандидатуру в президенты США от Республиканской партии на выборах 2024 года.

Юридические проблемы Трампа, похоже, не уменьшили его поддержку среди избирателей-республиканцев.

Опрос, проведенный американским партнером Би-би-си, компанией CBS, показал, что 76% вероятных республиканских избирателей, участвующих в праймериз, больше обеспокоены тем, что обвинительное заключение имеет политическую подоплеку, чем тем, что документы представляют угрозу национальной безопасности.

Источник : NYT

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