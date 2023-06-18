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Илья Нежигай, редактор ленты

Блинкен во время визита в Китай поднимет тему войны России против Украины

Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен совершает официальный визит в столицу Китая, где, среди прочего, обсудят Украину.

Как пишет CNN, визит Блинкена призван “вернуть отношения между Соединенными Штатами и Китаем в правильное русло” после месяцев обострения напряженности в отношениях между двумя странами.

Представители правительств США и КНР дали понять, что ожидания от визита невысоки, но Блинкен пообещал поднять “наши очень реальные беспокойства по целому ряду вопросов”, включая российско-украинскую войну.

Хотя Пекин и пытается играть роль “миротворца” между Москвой и Киевом, китайские предложения были встречены со значительным скептицизмом со стороны официальных лиц Украины, США и других западных лидеров.

Речь идет о мирном плане Китая, когда официальный Пекин презентовал нечетко сформулированный позиционный документ о “политическом урегулировании” конфликта, но его критиковали за то, что он не призвал Россию вывести свои войска с украинской территории, как это сделали Киев и более 100 правительств по всему миру.

В начале этого года западные чиновники выразили обеспокоенность, что Китай может рассматривать возможность предоставления России летальной военной помощи, но Пекин отрицает это обвинение.

В апреле высокопоставленные чиновники Министерства финансов США заявили, что не видели доказательств того, что Китай оказывает значительную помощь России в ее войне в Украине, но чиновники остаются настороженными, поскольку обе страны налаживают более тесные связи.

Накануне своего визита в субботу Блинкен отдельно поговорил по телефону с министром иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши и министром иностранных дел Южной Кореи Пак Джин. Представитель Государственного департамента США сообщил, что Блинкен обсудил с обоими лидерами региональные приоритеты, а также подтвердил неизменную поддержку суверенитета Украины со стороны каждой из стран.

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Источник: CNN
Война в Украине, Энтони Блинкен, Китай, Росія, США
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