Передать ATAСMS: в Конгрессе США поддержали резолюцию о передаче ракет Украине

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал резолюцию H.Res. 488, в которой президент США Джо Байден и его администрация призываются немедленно предоставить Украине армейские тактические ракетные комплексы ATAСMS.

Соответствующая резолюция была поддержана по результатам заседания комитета в среду, 21 июня.

Глава комитета, республиканец Майкл Маккол, заявил, что ракеты ATAСMS являются критически важными для успеха Украины на поле боя.

— ATACMS имеют радиус действия до 190 миль (более 300 км, — Ред.), что позволяет украинским силам наносить удары по территориям, которые удерживают россияне, — сказал он.

Кроме того, благодаря указанным ракетам могут наноситься удары по точкам запуска иранских дронов Shahed, которые находятся во временно оккупированном Крыму, считает Маккол.

Республиканец добавил, что опасения, которые имеет Белый дом относительно эскалации в российско-украинской войне в связи с применением ATACMS, неоправданны.

Он напомнил, что Украина уже использует ракеты Storm Shadow, предоставленные Британией, а официальный Киев обещал не использовать их для ударов по территории России.

Двухпартийное утверждение в комитете позволяет вынести резолюцию на голосование в Палате представителей, после чего за нее должны проголосовать в Сенате.

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