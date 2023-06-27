Ничего, кроме громкой риторики. США не видят готовности РФ применить ядерное оружие или взорвать ЗАЭС
Сейчас никаких признаков готовности РФ применить ядерное оружие нет, США внимательно следят за ситуацией.
Об этом на брифинге сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
— Мы имеем возможность мониторить радиоактивность рядом со станцией и просто не видели никаких признаков того, что эта угроза неизбежна, но мы очень-очень внимательно следим за этим, — сказал он, комментируя ситуацию на Запорожской АЭС.
Отвечая на вопрос о планах РФ применить ядерное оружие против Украины, Кирби отметил, что Россия является ядерной державой, и Штаты следят, насколько это возможно, за ее позицией и ядерным потенциалом.
— Кроме бурной риторики, мы не видим никаких признаков того, что есть какое-то намерение применить ядерное оружие на территории Украины. И я также могу заверить вас, что мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить собственную стратегическую позицию сдерживания, — добавил чиновник.
Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.
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