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Ничего, кроме громкой риторики. США не видят готовности РФ применить ядерное оружие или взорвать ЗАЭС

Ничего, кроме громкой риторики. США не видят готовности РФ применить ядерное оружие или взорвать ЗАЭС
Фото: Getty Images

Сейчас никаких признаков готовности РФ применить ядерное оружие нет, США внимательно следят за ситуацией.

Об этом на брифинге сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

— Мы имеем возможность мониторить радиоактивность рядом со станцией и просто не видели никаких признаков того, что эта угроза неизбежна, но мы очень-очень внимательно следим за этим, — сказал он, комментируя ситуацию на Запорожской АЭС.

Отвечая на вопрос о планах РФ применить ядерное оружие против Украины, Кирби отметил, что Россия является ядерной державой, и Штаты следят, насколько это возможно, за ее позицией и ядерным потенциалом.

— Кроме бурной риторики, мы не видим никаких признаков того, что есть какое-то намерение применить ядерное оружие на территории Украины. И я также могу заверить вас, что мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить собственную стратегическую позицию сдерживания, — добавил чиновник.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

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Источник: White House
Война в Украине, Джон Кірбі, Росія, США, Ядерна зброя
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