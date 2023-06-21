Зеленский объяснил, почему Путин не решится на ядерный удар

Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин не готов применить ядерное оружие.

Такое мнение он высказал в интервью BBC.

— Он будет говорить об использовании ядерного оружия, но я не думаю, что он готов к этому, потому что он боится за свою жизнь, он ее очень любит, — сказал глава государства.

В то же время, он отметил, что нельзя сказать “наверняка”, когда речь идет о человеке, который не имеет никаких связей с реальностью и который в XXI веке начал полномасштабную войну против своего соседа.

Также Зеленский отметил, что угроза со стороны России существует еще с 2014 года, когда Путин начал оккупировать украинские территории.

По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, Россия не будет наносить ядерный удар по Украине, несмотря на угрозы. В то же время, мир в Украине невозможен без стратегического поражения Российской Федерации.

Ранее президент США Джо Байден назвал “реальной” угрозу того, что российский диктатор Владимир Путин отдаст приказ применить во время войны против Украины тактическое ядерное оружие.

Источник : BBC

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