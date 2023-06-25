Никогда ситуация не была столь серьезной, взрывчатка размещена рядом с 4 энергоблоками ЗАЭС — Буданов

Российские оккупанты завершили подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

Об этом в интервью британскому изданию The New Statement заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, пишет пресс-служба ГУР.

Буданов сообщил, что ядерные реакторы без охлаждения могут расплавиться за период от 10 часов до 14 дней. Кроме того, к аварии на ЗАЭС может также привести повышение россиянами напряжения на линиях электроснабжения до станции.

— План теракта на ЗАЭС полностью разработан и утвержден. Для ускорения крушения они могут использовать технические средства, – отметил Буданов.

Он напомнил о минировании Россией пруда-охладителя ЗАЭС, а также сообщил о размещении оккупантами начиненной взрывчаткой техники около 4 из 6 энергоблоков станции.

— Никогда ситуация не была такой серьезной, как сейчас, — подчеркнул Буданов.

По его словам, приказ России осуществить теракт на ЗАЭС может быть вызван поражением российско-оккупационных войск на левом берегу Днепра. Таким образом, создание зоны ядерного бедствия Россия рассматривает как способ предотвратить дальнейшее продвижение Сил безопасности и обороны Украины.

Буданов также не исключает, что есть риск, что РФ может осуществить атаку на ЗАЭС с утечкой радиации в качестве “превентивной меры”, чтобы остановить украинское контрнаступление и заморозить линию фронта в теперешнем виде.

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