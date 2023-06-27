Германия готовится разместить около 4 тыс. военных в Литве – Писториус
Германия готовится разместить в Литве постоянную бригаду военнослужащих, которая будет состоять ориентировочно из 4 тыс. человек.
Формирование бригады будет продолжаться постепенно, сообщил во время учений НАТО в Литве министр обороны Германии Борис Писториус. Для размещения бригады Литва инвестирует €240 млн ($262 млн) в военную инфраструктуру и мобильность к 2025 году.
На решение разместить в Литве постоянную бригаду повлияла переоценка потенциальной угрозы, которую Россия представляет для восточного фланга Альянса.
По словам Бориса Питориуса, ситуация в РФ пока “кажется очень нестабильной”.
Ощущение срочности с принятием решения добавляет и мятеж владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.
Страны Балтии беспокоит, что Москва может попытаться силой вернуть себе территории Эстонии, Литвы и Латвии.
Литва в этой ситуации – особенно уязвима, поскольку зажата между российским Калининградом и Беларусью. Поэтому формирование бригады в Литве будет способствовать более широкой реконструкции оборонной позиции НАТО на востоке.
Ранее Германия планировала разместить войска на собственной территории и перебросить их в балтийскую страну.
Усиление позиций для предотвращения российской агрессии официальные лица Литвы лоббировали в течение месяцев.
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