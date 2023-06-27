Німеччина готується розмістити близько 4 тис. військових у Литві – Пісторіус

Німеччина готується розмістити в Литві постійну бригаду військовослужбовців, яка складатиметься орієнтовно з 4 тис. осіб.

Формування бригади триватиме поступово, повідомив під час навчань НАТО в Литві міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Для розміщення бригади Литва інвестує €240 млн ($262 млн) у військову інфраструктуру та мобільність до 2025 року.

На рішення розмістити в Литві постійну бригаду вплинуло переоцінювання потенційної загрози, яку Росія становить для східного флангу Альянсу.

За словами Бориса Піторіуса, ситуація в РФ наразі “здається дуже нестабільною”. Відчуття терміновості з ухваленням рішення додає й заколот власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Країни Балтії непокоїть, що Москва може спробувати силою повернути собі території Естонії, Литви та Латвії.

Литва в цій ситуації – особливо вразлива, оскільки затиснута між російським Калінінградом і Білоруссю. Тож формування бригади в Литві сприятиме ширшій реконструкції оборонної позиції НАТО на сході.

До слова, раніше Німеччина планувала розмістити війська на власній території та перекинути їх до балтійської країни.

Посилення позицій задля запобігання російській агресії офіційні особи Литви лобіювали впродовж місяців.

Джерело : Bloomberg

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