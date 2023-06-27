Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Похід на Москву завершено, Пригожин завертає назад до “польових таборів”
Похід на Москву завершено, Лукашенко та Пригожин домовились про відведення вагнерівців: що відбувається в РФ
Ексдепутат Держдуми розповів, для чого Путін організував “бунт Пригожина”
За кермом був п’яний поліцейський: у ДТП на Кіровоградщині загинули три випускниці
До столиці РФ 2 години: колони ПВК Вагнера увійшли у Московську область
Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Німеччина готується розмістити близько 4 тис. військових у Литві – Пісторіус

Борис Пісторіус
Фото: Getty Images

Німеччина готується розмістити в Литві постійну бригаду військовослужбовців, яка складатиметься орієнтовно з 4 тис. осіб.

Формування бригади триватиме поступово, повідомив під час навчань НАТО в Литві міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Для розміщення бригади Литва інвестує €240 млн ($262 млн) у військову інфраструктуру та мобільність до 2025 року.

На рішення розмістити в Литві постійну бригаду вплинуло переоцінювання потенційної загрози, яку Росія становить для східного флангу Альянсу.

За словами Бориса Піторіуса, ситуація в РФ наразі “здається дуже нестабільною”. Відчуття терміновості з ухваленням рішення додає й заколот власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Читайте також
Демонтаж путінської системи та передислокація військ: шість версій заколоту Пригожина
Пригожин

Країни Балтії непокоїть, що Москва може спробувати силою повернути собі території Естонії, Литви та Латвії.

Литва в цій ситуації – особливо вразлива, оскільки затиснута між російським Калінінградом і Білоруссю. Тож формування бригади в Литві сприятиме ширшій реконструкції оборонної позиції НАТО на сході.

До слова, раніше Німеччина планувала розмістити війська на власній території та перекинути їх до балтійської країни.

Посилення позицій задля запобігання російській агресії офіційні особи Литви лобіювали впродовж місяців.

Джерело: Bloomberg
Війна в Україні, Литва, Німеччина, НАТО, ПВК Вагнера, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Наступ РФ у напрямку Мар’їнки, Стельмахівки, Богданівки був невдалим – Генштаб ЗСУ
Знищена техніка Росії
Щоб не розгойдувати човен. Союзники радили Україні не бити по РФ під час заколоту Пригожина – CNN
Вагнерівці у Ростові
Знищені 590 окупантів та спалені 28 артсистем: втрати РФ на 27 червня
Бої на фронті
Я кричала: Будь ласка, лишися вдома! Історія жінки, що втратила чоловіка під час удару по ТЦ у Кременчуці
Німеччина готується розмістити близько 4 тис. військових у Литві – Пісторіус
Її шукали 6 місяців, а ДНК так і не збіглася: донька про загибель матері через удар по ТЦ Амстор у Кременчуці
Німеччина готується розмістити близько 4 тис. військових у Литві – Пісторіус
Відео
Чи готові білоруси повалити Лукашенка і для чого Пригожин Путіну в Білорусі

Є певні передумови для визволення Білорусі, але має співпасти декілька факторів одночасно. Серед них – мілітарний розгром Росії, міжнародний ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та інші чинники.

Юлія Захарченко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (27.06.2023)
Німеччина готується розмістити близько 4 тис. військових у Литві – Пісторіус
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (26.06.2023)
Німеччина готується розмістити близько 4 тис. військових у Литві – Пісторіус
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (26.06.2023)
Німеччина готується розмістити близько 4 тис. військових у Литві – Пісторіус
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (26.06.2023)
Німеччина готується розмістити близько 4 тис. військових у Литві – Пісторіус
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь