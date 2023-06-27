Демонтаж путинской системы и передислокация войск: шесть версий мятежа Пригожина

В Центре противодействия дезинформации объяснили, для чего главарь ЧВК Вагнера хотел дойти до Москвы и что будет дальше происходить в России.

Согласно первой версии, своим мятежом Пригожин хотел показать уязвимость российской власти и диктатора Владимира Путина.

— Спектакль Пригожина и его наемников показал, что Путин не способен контролировать ситуацию в своей стране, а подконтрольный ему силовой блок может только разгонять митинги, которые хоть и редко, но происходят в России, — отметили в Центре.

Целью последних событий в России мог быть запуск процесса демонтажа путинской системы.

В ЦПД отмечают, что в РФ образовалась группа недовольных силовиков, чиновников и

олигархического клана, которая считает действия Путина опасными для собственных интересов, своего существования и угрозой для страны в целом.

Пригожин и его наемники — лишь часть плана, целью которого является смена правящего режима.

Кроме этого, Пригожин хотел легитимизировать ЧВК Вагнера, поскольку ему угрожала ликвидация из-за приказа Шойгу, что все добровольческие формирования до 1 июля должны подписать контракт с российским Минобороны.

— Это означало бы исчезновение ЧВК Вагнера как субъекта в РФ, что категорически не устраивало Пригожина, — объснили в ЦПД.

Также в Центре противодействия дезинформации не исключают, что мятеж Пригожина был наоборот устроен для укрепления путинского режима.

— Одним из способов укрепления власти диктатора являются специально устроенные теракты и провокации кремлевскими силовиками, которые затем “героически” их решают и показывают российскому народу, что Путин все контролирует, — отметили в Центре.

Вероятно, Путин не теряет надежд попробовать второй раз пойти на Киев, а потому организовал спектакль, чтобы передислоцировать вагнеровцев на территорию Беларуси.

Согласно еще одной версии, за бунтом Пригожина была попытка выявить нелояльных к Путину людей, чтобы избавиться от них.

Что будет происходить в России дальше:

Устранение Пригожина и переход ЧВК Вагнера в состав Минобороны РФ;

путинский режим не пошатнется, Пригожин останется в Беларуси, а ЧВК будет использоваться в личных целях верхушки власти РФ;

бунт Пригожина — первый этап дестабилизации в РФ. Персоны, стремившиеся осуществить переворот, продолжат дестабилизационные мероприятия;

Пригожин и его лоялисты станут “шестерками” Лукашенко и будут выполнять поставленные задачи, в частности — обучать белорусских военных.

Источник: Центр противодействия дезинформации

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